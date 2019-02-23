Arkadaşlarını Hastaneye Yetiştirmek İsterken Köprüden Uçtular: 4 Yaralı
14 dakika önce
Kastamonu'da üç arkadaş, rahatsızlanan arkadaşını hastaneye götürmek isterken köprüden çaya uçtu.
Kastamonu
'da üç arkadaş, rahatsızlanan arkadaşını hastaneye götürmek isterken köprüden çaya uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi Ankara
Kavşağı'nda rahatsızlanan arkadaşlarını hastaneye götürmek isteyen Uğur Zayıf idaresindeki 37 PD 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 6 metre yükseklikten Karaçomak Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Uğur Zayıf ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İsmail Dinçer, Sedat Öztürk
ve Oğuzhan Sağdıç yaralandı. Çevreden geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında ters dönen araçta bulunan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı sonrasında çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çaya indirilen ambulanslarla Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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