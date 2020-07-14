Arkadaşlarını kurtarırken kendisi boğuldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 1 çocuk babası Suriyeli Ömer Elubeyd (21), ırmakta boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaşını kurtarırken boğularak hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce Adana'dan Antalya'ya gelen Suriyeli Ömer Elubeyd, vatandaşı 2 arkadaşıyla birlikte yüzmek için Köprüçayı Irmağı'na geldi. 6,5 metre yüksekliğindeki tarihi köprüden ırmağa atlayan 3 arkadaştan 2'si suda batıp çıkmaya başladı. Ömer Elubeyd de arkadaşlarının yardımına koştu. Arkadaşlarını çekerek, kıyıya getiren Elubeyd, daha sonra suda çıpınmaya başladı. Kısa sürede de gözden kayboldu.
Suriye'nin Halep kentinden 8 ay önce Adana'ya oradan da çalışmak için Antalya'ya gelen Elubeyd'inin evli ve 1 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.