Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Afganistan uyruklu arkadaşlarını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Afganistan uyruklu arkadaşlarını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, araç yıkama işinde çalışan Afgan uyruklu Nasip Khan Beytullah'tan haber alamayan iş arkadaşları durumu emniyete bildirdi. Beytulah'ın evine giden ekipler şahsı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Nasip Khan Beytullah'ın öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, maktulün evinin yakınlarındaki çöp konteynerinde kanlı bir mont buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Nasip Khan Beytullah'ın en son yine Afgan uyruklu olduğu belirlenen A.A. ve R.A.H. ile görüştüğünü belirledi. Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul'da oldukları belirlenen A.A. ile R.A.H., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan işlemlerin sonucunda adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken verdikleri ifadelerde Beytullah'ı aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklayarak öldürdükleri öğrenildi.

(İHA)

Afganistan, Savaştepe, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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