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ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYLE ORMANA ATANLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI - Son Dakika

ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYLE ORMANA ATANLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

07.12.2021 12:26

BAYRAMPAŞA'da geçtiğimiz sene arkadaşlarını öldürdükten sonra battaniyeye sarıp otomobille götürdükleri Edirne'de ormanlık alana bıraktıkları iddiasıyla tutuklanan 3'ü Pakistanlı, 5 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

BAYRAMPAŞA'da geçtiğimiz sene arkadaşlarını öldürdükten sonra battaniyeye sarıp otomobille götürdükleri Edirne'de ormanlık alana bıraktıkları iddiasıyla tutuklanan 3'ü Pakistanlı, 5 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Pakistan uyruklu şüpheliler hakkında iştirak halinde Kasten öldürme suçundan müebbet hapis talep etti. Maktülün taşınmasına yardım etmekle suçlanan iki Türk şüphelinin ise Suç delillerini gizleme suçundan 5 yıla kadar hapisleri istendi. Şüphelilerin arkadaşları Sulman Ali'yi öldürdükten sonra cesedi battaniyeye sarılı şekilde evden çıkararak bir kamyonete koydukları anlar kameralara yansımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği 3 Aralık 2020 tarihinde Muratpaşa Mahallesi, Pınar Sokak'taki evde ikamet eden Sulman Ali'nin arkadaşları İftikhar Ahmad, Zahir Shad ve Syed Muhammed İmran Bukhari tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra Edirne Uzunköprü'deki Kiremitçi Salih Köyü'ne battaniyeye sarılmış halde bırakıldığı kaydedildi. Maktül ile aynı evde kalan Molana Ishtıaq Ahmad'ın 17 Aralık 2020'de Pakistan Başkonsolosluğu'na giderek arkadaşı Sulman Ali'nin öldürüldüğü ihbarında bulunduğu ve yardım talep etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başkonsolosluğun polise ve savcılığa bildirmesi üzerine şüphelilerin yakalandıkları, 19 Aralık 2020'de Sulman Ali'nin çürümeye başlamış haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde bulunduğu da anlatıldı.

İKİ ŞÜPHELİ ALKOLDEN ÖLDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ

İddianamede şüphelilerden Syed Muhammed İmran Bukhari'nin ifadesinde, kendisinin ayrı bir evde kaldığını, maktül Sulman Ali'nin olay gecesi aşırı alkollü olduğunu söylenince arkadaşlarının kaldığı eve gittiğini, Sulman'ın kustuğunu görünce hastaneye götürmek istediğini, kabul etmeyince de eve gittiğini, merak ettiği için eve bir kez daha gidince Sulman Ali'nin iyi olduğunu gördüğünü, nasıl ölmüş olabileceğini bilmediğini, alkol zehirlenmesinden ölmüş olabileceğini söylerek suçlamayı reddettiğine yer verildi. Şüpheli İftikhar Ahmad de maktülün aşırı alkol içip rahatsızlandığını, diğer şüpheli Zahir Shad'ın o gece kendilerini kaçak yollarla Yunanistan'a götüreceğini, ertesi gün araca binerek sınıra yakın bir yere gittiklerini, ancak Sulman Ali'nin uyanmayıp yere düşünce onu bıraktıklarını, kimsenin bir şey yapmadığını, rahatsızlanarak öldüğünü söyleyerek suçlamaları kabul etmediği anlatıldı.

BİR ŞÜPHELİ İFTİRA OLDUĞUNU SAVUNDU

Şüpheli Zahir Shad ise olay gecesi yemeğe davetli olduğunu, uyuduktan sonra evde bağrışmalar duyunca uyandığını, Sulman Ali'yi yerde kanlar içinde hareketsiz gördüğünü, şüpheli İftikhar'ın elinde bıçak gördüğünü, diğer şüphelilerin tehdidi üzerine odaya geçtiğini, sabah maktülü battaniyeye sarıp torbaya koyup çevredeki insanların anlamaması için birkaç da eşya alarak aşağı indirip minibüsle götürdüklerini, ihbarcı olan arkadaşıyla kendisinin önce polis karakoluna gittiklerini dil problemi nedeniyle derdini anlatamadıklarını, daha sonra kendisinin ihbarcı olan arkadaşını başkonsolosluğa gönderdiğini belirterek olayı açığa çıkardığı için iftira atıldığını, kendileriyle gitmediğini söylediği anlatıldı.

ÜÇ ŞÜPHELİYE MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, şüpheliler ve maktülün bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadıkları, tarafların alkollü olması sonucu tartışmanın büyüdüğü ve şüphelilerin maktülü yaraladıkları, daha sonra şüpheliler Sezer Balıkçı ve Cuma Özbey'i arayarak araçlarıyla Edirne'ye cesedi götürüp bıraktıkları ifade edildi.Şüpheliler hakkında Göçman kaçakçılığı suçundan da soruşturma başlatıldığı ve iddianame düzenlendiği belirtildi. İddianamede, soruşturma aşamasında tutuklanan şüpheliler Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ile İftkhar Ahmad hakkında, Kasten öldürme suçundan müebbet hapis talep edildi. Tutuksuz şüpheliler Cuma Özbey ile Sezer Balıkçı hakkında ise, Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheliler İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.

ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYLE ORMANA ATANLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYLE ORMANA ATANLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYLE ORMANA ATANLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYLE ORMANA ATANLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul, Pakistan, Aralık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYLE ORMANA ATANLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYLE ORMANA ATANLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI - Son Dakika
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