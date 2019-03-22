Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının Anısına Kütüphane Kurdular

Arkadaşlarının Anısına Kütüphane Kurdular

1 saat önce

Muş'ta 112 Acil Servisi çalışanları geçen yıl Giresun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 meslektaşları anısına Bulanık ilçesine kütüphane kurdu.

Arkadaşlarının Anısına Kütüphane Kurdular, System.String[]
Muş'ta 112 Acil Servisi çalışanları geçen yıl Giresun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 meslektaşları anısına Bulanık ilçesine kütüphane kurdu.

Sağlık çalışanları, trafik kazasında yaşamı yitiren arkadaşları Yunus Emre Şakar, Ömer Ozan ve Serkan Yalova anısına ilçenin Olurdere köyündeki Yeni Yerleşim İlköğretim Okulu'nda kütüphane oluşturdu.

Sağlık çalışanlarından Necat Aksoy, kurdukları kütüphane ile arkadaşlarının isimlerini yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Aksoy, "Amacımız hem çocukların eğitimine katkı sağlamak hem de arkadaşlarımızın anısını yaşatmak. Bugün düzenlediğimiz törenle kütüphanemizi hizmete açtık. Çok duygulu anlar ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Okul Müdürü Naciye Arıcı de sağlık çalışanlarını duyarlı davranışlarından ötürü tebrik edip, kütüphane için de teşekkür etti.

Törene kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:06 Kaynak: AA

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