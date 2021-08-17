Arkadaşlarının aracına çarpmasından korktu, konvoya çekici üzerinde katıldı - Son Dakika

Arkadaşlarının aracına çarpmasından korktu, konvoya çekici üzerinde katıldı

TOKAT - Tokat'ta sünnet düğünü konvoyuna çekici üzerindeki otomobili ile katılan kişi görenleri şaşırttı.

Tokat'ta sünnet düğünü öncesinde düzenlenen konvoyda ilginç görüntüler yaşandı. Özel bir şirket çalışan Uğur Çağlar Çelebi arkadaşlarının konvoyda otomobiline çarpmasından endişe ederek önlem aldı. Kiraladığı çekiciye otomobilini yükleyen Çelebi, konvoya katıldı. Konvoyda çekici üzerindeki otomobili görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Çelebi, arkadaşlarının konvoyda sert hareketler yaparak otomobilin çarpmasından korkarak önlem aldığını belirterek, "Arkadaşlar 'konvoyda yaklaşma çarparız' dediler. Bende siz öyle diyorsanız böyle yaparım dedim. Ne düğünden ne de konvoydan kaçtık. Çekici çağırdım, o şekilde konvoya girdik. Böyle bir espri olsun istedim. Sosyal medyada konu farklı yerlere geldi bizde şaşırdık" dedi.