Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti

Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti

6 saat önce

Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetiştiSİVAS - Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti.

Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti

SİVAS - Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti.

Sivas'ta kendisine şaka yapmak isteyen arkadaşları bir şahsı bileğinden kelepçeledi. Şaka bittiğinde kelepçeyi çözmek istediler ancak kelepçenin anahtarı kaybolmuştu. İlk önce polisten yardım istediler. Polis ekipleri kelepçeyi açamayınca yardımlarına itfaiye yetişti. İtfaiye ekipleri bir türlü açılmayan kelepçeyi, özel bir kesici ile kesmeyi başardı. Durumu izleyen şakacı arkadaşlar kahkahalara boğuldu.

Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:08 Kaynak: İHA
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