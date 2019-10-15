Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı
Son Dakika Güncel Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı

Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı

31 dakika önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu hap kullandığı iddia edilen Kenan Tunç (47) yaşamını yitirirken, arkadaşları cesedini evden çıkarırken yakalandı.

Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu hap kullandığı iddia edilen Kenan Tunç (47) yaşamını yitirirken, arkadaşları cesedini evden çıkarırken yakalandı. Tunç'un vücudunda darp izleri bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan Kenan Tunç, yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Kenan Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Kenan Tunç'un vücudunda darp izleri tespit edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak S.C. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Kenan Tunç'un uyuşturucudan mı yoksa aldığı darbeler sonucu öldüğü yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Karamürsel, Kenan Tunç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:44:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]