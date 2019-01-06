Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının Doğum Günü İçin 330 Kilometre Yol Katettiler

Arkadaşlarının Doğum Günü İçin 330 Kilometre Yol Katettiler

5 dakika önce

Zonguldak'ta bir grup genç, arkadaşlarının doğum günü için 330 kilometre yol katettiler.

Arkadaşlarının Doğum Günü İçin 330 Kilometre Yol Katettiler, System.String[]
Zonguldak'ta bir grup genç, arkadaşlarının doğum günü için 330 kilometre yol katettiler.

Zonguldak'ta özel bir şirkette çalışan Tolga Deligöz, 39'uncu yaş gününde büyük bir sürprizle karşılaştı. Delizgöz'ün İstanbul'da oturan yakın arkadaşları, arkadaşlarının doğum günü için 330 kilometre yol katederek Zonguldak'a geldi. Önceden çekilmiş oldukları fotoğrafları bir pankarta bastırarak, ellerinde meşalelerle Tolga Deligöz'ün İnağzı Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen grup, "İyi ki doğdun Tolga" diye bağırdılar. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Tolga Deligöz, arkadaşlarına teşekkür ederek içeri davet etti. Bu ilginç doğum günü kutlamasına gören mahalle sakinleri, Deligöz'ün arkadaşlarını alkış yağmuruna tuttu. Deligöz ve arkadaşları hatıra fotoğrafı çektirerek doğum gününü kutladılar. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

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