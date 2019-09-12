Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının intihar ettiğini düşündüler, "Mehmet değilmiş" deyip okey oynamaya devam ettiler
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Arkadaşlarının intihar ettiğini düşündüler, "Mehmet değilmiş" deyip okey oynamaya devam ettiler

1 saat önce

Arkadaşlarının intihar ettiğini düşündüler, "Mehmet değilmiş" deyip okey oynamaya devam ettiler Arkadaşlarının intihar ettiğini düşünen mahalleli, kahvede okey oyununu bırakıp geldi Ambulansın kapısını dahi açıp içeri bakan mahalleli, "Mehmet değilmiş" diyerek oyunlarına geri döndüANTALYA...

Arkadaşlarının intihar ettiğini düşündüler, "Mehmet değilmiş" deyip okey oynamaya devam ettiler

Arkadaşlarının intihar ettiğini düşünen mahalleli, kahvede okey oyununu bırakıp geldi

Ambulansın kapısını dahi açıp içeri bakan mahalleli, "Mehmet değilmiş" diyerek oyunlarına geri döndü

ANTALYA - Antalya'da bir kişi, boşanma davası açan eşine mesaj atıp iple intihar girişiminde bulundu. Kahvede okey oynayan mahalle sakinleri intihara teşebbüs eden kişinin arkadaşları olduğunu zannedince büyük panik yaşadı. Ambulansın kapısını açıp bakan arkadaşları, "Mehmet değilmiş" deyip oyunlarının başına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde çalışan kadın ailevi nedenlerden dolayı arasında sorun bulunan eşine boşanma davası açtı. Tüm çabalarına rağmen eşini barışmaya ikna edemeyen koca, girdiği bunalım sonucu yakınlarına intihar mesajı atıp, kendisini yatak odasında iple asmaya çalıştı. Mesajın polise bildirilmesiyle eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ve kocanın yakınları balkondan eve girdi. İpten indirilen kocaya hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bu sırada, yakında bir kahvehanede okey oynayan mahalle sakinleri merakla olay yerine geldi. Arkadaşlarının intihar ettiğini düşünen mahalleli ambulansın kapısını dahi açıp içeri baktı. 'Mehmet değilmiş' diyen mahalleli, daha sonra kahvehanedeki oyunlarına geri döndü.

Arkadaşlarının intihar ettiğini düşündüler, Mehmet değilmiş deyip okey oynamaya devam ettiler

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, sebepsiz öldürmek istedim
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının intihar ettiğini düşündüler, "Mehmet değilmiş" deyip okey oynamaya devam ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]