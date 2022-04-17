Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı - Son Dakika
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Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı

17.04.2022 16:50

Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı Arkadaşlarının kavgasına katılmak için 2'nci kattan atlayan genç yaralandı Zeytinburnu'nda 16 yaşındaki genç sokaktan gelen bağrışma sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gördü.

Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı

Arkadaşlarının kavgasına katılmak için 2'nci kattan atlayan genç yaralandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 16 yaşındaki genç sokaktan gelen bağrışma sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gördü. Babasının gitmesine izin vermediği genç 2'inci kattaki balkondan park halindeki aracın üzerine atladı. Düşme sonucu yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz mahallesi 84/2 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bağırış sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gören Muhammed E. kavgaya katılmak için evden çıkmaya çalıştı. O sırada evde bulunan babasının izin vermemesi üzerine balkona yöneldi. Kavgaya katılmak için 2. katta bulunan 7 metrelik yükseklikteki evinin balkonundan aşağıya park halinde bulunan 34 MR 0247 plakalı ticari aracın üstüne atladı. Aracın üzerine düşen genç düşme sonucu yaralandı. Olaya tanık olanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü aracın üstünde yaralanan Muhammed E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki minibüste ise maddi hasar meydana geldi.

Mahallede bakkallık yapan Şirin Asi "Ses geldi, baktım bir tane çocuk yerde duruyor. Bizde öğrenmek istedik babası aradı, galiba burada çocuklar kavga ediyormuş. Çocuğun arkadaşlarıymış galiba duyduğumuza göre babası da kavgaya katılmasına izin vermemiş. O da arabanın üstüne atlıyor. Yerde gördük ambulans geldi. Fazla bir şeyi yok gibiydi, gördüğümüz kolu kırıktı. O şekilde ambulans aldı götürdü herhangi acil bir şeyi yoktu" dedi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı
Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı
Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı
Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı
Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı

YORUMLAR
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11'inci kattan düşen 2 çocuk annesi Raziye'nin eşi ifade verdi: Çıplaktı, bir anda atladı yetişemedim 11'inci kattan düşen 2 çocuk annesi Raziye'nin eşi ifade verdi: Çıplaktı, bir anda atladı yetişemedim Rusya: 'İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttırır' Rusya: 'İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttırır'

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgaya katılmak için 2. kattan atladı - Son Dakika


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