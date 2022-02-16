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Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler - Son Dakika

Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler

16.02.2022 14:44
Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler

Antalya'da liseli gençler arasında kavga çıktı, çevredeki öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine izleyerek taktik verdi.

Antalya'da liseli gençler arasında kavga çıktı, çevredeki öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine izleyerek taktik verdi. Aynı kavganın devamında ise küfür ettiği ileri sürülen bir genç, 10'un üzerinde öğrenci tarafından yere yatırılıp defalarca tekmelendi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Aksu ilçesinde bulunan bir lisede çekildiği belirtilen görüntülerde, geçtiğimiz gün okul çıkış saatinde bir grup liseli genç arasında iddiaya göre küfürleşme yüzünden kavga çıktı. İlk olarak iki genç arasında başlayan kavgaya, iki farklı okuldan gelen onlarca öğrenci izleyici olarak dahil oldu. Kavgada gençlerden biri diğerini defalarca kez kucaklayıp sırt üstü şekilde yere atarken, diğeri ise ayağa kalktığı anda yumruk vurmaya devam etti. Gençlerin kavgası sırasında orada bulunan diğer öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine "vur" diyerek taktik verdi.

Tekmelemek için birbirleriyle yarıştılar

Aynı kavganın devamında küfür ettiği ileri sürülen farklı bir öğrenci, 10'un üzerinde genç tarafından yere yatırılarak öldüresiye dövüldü. Kalabalık öğrenci grubu genci dakikalarca yerde tekmelerken aralarından bazıları ise tekme atmak için birbirleriyle yarıştı.

Dakikalarca süren kavga orada bulunanların cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine polisin gelmesiyle birlikte öğrenciler dağıldı. - ANTALYA

Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler
Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler
Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler
Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler
Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler
Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler
Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler

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Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşlarının kavgasını film izler gibi izlediler - Son Dakika
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