Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının kilitlediği evde mahsur kaldılar
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Arkadaşlarının kilitlediği evde mahsur kaldılar

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşları tarafından kilitlendikleri evde mahsur kalan 2 çocuk, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arkadaşlarının kilitlediği evde mahsur kaldılar, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşları tarafından kilitlendikleri evde mahsur kalan 2 çocuk, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Kılavuz Sokakta ikamet eden Mihriban Kutlu (13), evlerine davet ettiği arkadaşları Sılanur Tırıl (14) ve Rabia Çimen (15)'in üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı.

Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar evin kapısı kırılarak kurtarıldı.

Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:53 Kaynak: AA
Manisa, İtfaiye, Polis, Turgutlu, Güncel
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