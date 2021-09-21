Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu - Son Dakika

Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu

Karabük'te yaşanan olayda arkadaşlarının merak ettiği 34 yaşındaki manav çalışanı, kendi evinde iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Muharrem B'den (34) haber alamayan arkadaşları evine geldi. DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU Muharrem B. zile defalarca basılmasına rağmen kapıyı açmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan arkadaşları Muharrem B'yi iple doğal gaz borusuna asılmış halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi. EVİNDE YALNIZ YAŞIYORMUŞ Yapılan incelemenin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Muharrem B'nin Safranbolu'da bir manavda çalıştığı ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Son Dakika

Sevenlerini üzen haberi verdi! Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahneye çıkmayacak

Son dakika! Altının kilogramı 492 bin liraya çıktı

Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi

12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi