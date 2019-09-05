Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlar
Son Dakika Güncel Haber

Arkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlar

3 saat önce

İSTANBUL'da girdikleri evde çaldıkları televizyonları arkadaşlarına ait video oyun salonunda kullanan 2 kişi yakalandı.

Arkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlar, System.String[]
İSTANBUL'da girdikleri evde çaldıkları televizyonları  arkadaşlarına ait video oyun salonunda kullanan  2 kişi yakalandı. . Şüphelilerin televizyonu çalma ve oyun salonuna götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

PEŞPEŞE İKİ HIRSIZLIK OLDU
Güngören'de 19 Ağustos 2019 tarihinde mağdur H.T.'nin evine kapı kilidini kırarak giren hırsızlar içerde bulunan televizyon ile 500 lira parayı alarak kaçtı. Üsküdar, Selami Ali mahallesinde 23 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda ise mağdur V.A.'nın evine giren hırsızlar bir televizyon, dizüstü bilgisayar ve 1000 lira çaldı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları incelemede iki hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını tespit etti.

TELEVİZYONLARI ARKADAŞLARININ OYUN SALONUNA GÖTÜRMÜŞLER
Kamera görüntülerinden takip edilen hırsızların çaldıkları televizyonları Esenler'de bulunan bir video oyun salonuna götürdükleri tespit edildi. Bu gelişme üzerine oyun salonuna baskın yapan ekipler olayı gerçekleştiren Hamet S.(20) ile Mahmut K.(31) yı gözaltına aldı. Çalınan televizyonun ise oyun salonunda müşterilerin oyun oynamaları için kullanıldığı tespit edildi. Polis iki televizyonu oyun salonundan alarak sahiplerine teslim etti.
Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Hamet S.'nin 7, Mahmut K.'nın ise 4  suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
--------------
-GÜVENLİL KAMERASI
-Hırsızlık anları
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-şüphelilerin emniyetten çıkışı


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu "İsrafı ispatlayacağım" demişti, yüzlerce araç gece yarısı Yenikapı'ya getirildi
Akşener: erdoğan'ın, istanbul ve ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum AK Parti'den ihracı istenen Davutoğlu'nun toplantısında neler konuşuldu! İşte alınan kararlar Ak parti ilçe başkanını kaçıran pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]