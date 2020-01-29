Arkadaşlarının polise yakalandığını duydu, korkup hastane koridorlarında yattı - Son Dakika
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Arkadaşlarının polise yakalandığını duydu, korkup hastane koridorlarında yattı

16 dakika önce

Bursa'da 8 ayrı kuyumcu dükkanına altın görünümlü sahte zincir satmak suretiyle dolandırıcılık yapan iki şüpheli yakalandı.

Arkadaşlarının polise yakalandığını duydu, korkup hastane koridorlarında yattı, System.String[]

Bursa'da 8 ayrı kuyumcu dükkanına altın görünümlü sahte zincir satmak suretiyle dolandırıcılık yapan iki şüpheli yakalandı. 2 arkadaşının yakalandığını öğrenen diğer dolandırıcı ise, hastane koridorlarında sabahlamasına rağmen yakayı ele verdi.


Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan sekiz farklı sarraf dolandırıldı. Edinilen bilgiye göre, H.İ.A., B.E. ve G.Ç. isimli 3 şüpheli, 8 ayrı kuyumcu dükkanına altın görünümlü sahte zincir satarak dolandırdı. Dolandırıldıklarını sonradan anlayan kuyumcular polisi arayarak şikayetçi oldu. 8 farklı kuyumcudan ihbar alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven timleri, H.İ., B.E. ve G.Ç.'yi yakalamak için harekete geçti. H.İ. ve B.E.'nin şehir merkezinde olduğunu tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Otomobil içinde saklanan 2 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.


Arkadaşları yakalanınca hastanede kalmış


H.İ. ve B.E.'nin yakalandığını öğrenerek paniğe kapılan G.Ç., Gürsu Devlet Hastanesi koridorunda yatarak polisten saklanmaya çalıştı. G.Ç.'nin hastane koridorlarında sabahladıktan sonra ayrıldığını tespit eden ekipler G.Ç.'yi de şehir merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 33 adet sahte zincir, 22 bin 900 lira para, 1 hassas terazi, 1 adet laptop ve 1 pos cihazı ele geçirildi. Yankesicilik ve Dolandiricilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak burada sorgulanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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