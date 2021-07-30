Arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bolu'da arkadaşlarının ulaşamadığı 63 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Evinde sahte alkol yapımında kullanılan maddeler bulunan şahsın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Pınar sokakta bir apartmanın giriş katında yaşayan Mehmet Koday'a (63) sabah saatlerinde ulaşamayan arkadaşları durumu Koday'ın komşularına haber verdi. Koday'ın yaşadığı evin açık olan penceresinden içeri bakan komşuları şahsın yerde yarı çıplak halde hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koday'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede plastik şişeler içinde sahte alkol yapımında kullanılan maddeler bulundu. Koday'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU