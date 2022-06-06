Arkadaşlarının uyarılarına kulak asmayan adam girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arkadaşlarının uyarılarına kulak asmayan adam girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti

06.06.2022 14:06

Bursa'da gölet kenarında oturan Sinan Güler, arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen göle girdi. Yapılan, "Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor." şeklindeki uyarılara aldırış etmeyen Güler, boğularak hayatını kaybetti.

Dün Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi'nde gölet yakınında 3 arkadaşıyla birlikte alkol alan Sinan Güler, bir süre sonra suya gireceğini söyleyip, elbiselerini çıkarmaya başladı.

"OĞLUM GELSENE" DİYE UYARMIŞLAR

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir arkadaşı, Güler'e, "Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor. Buraya gel. Hey Allah'ım ya Rabbim. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor" dedi.

CESEDİNİ BULDULAR

Sıcaktan bunalan Güler, arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen suya girdi. Bir süre sonra Güler, yüzerken gölet içinde kayboldu. Güler'i bulamayan arkadaşları 112'yi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 sağlık ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Bursa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar, gölette arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, dalgıç polisler Güler'in cansız bedenine ulaşarak göletten çıkardı. Kesin ölümünün belirlenmesi için Güler'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

YORUMLAR
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Bursa'da doğaseverler atıksız doğa için yürüdü Bursa'da doğaseverler atıksız doğa için yürüdü BTSO 133 yaşında BTSO 133 yaşında
Kaynak: İHA

Sinan Güler, Bursa, Oğlum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarının uyarılarına kulak asmayan adam girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşlarının uyarılarına kulak asmayan adam girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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