Arkadaşlarının yaralandığını gören öğrenci dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Arkadaşlarının yaralandığını gören öğrenci dehşet anlarını anlattı

"Silah sözü duydum, birisi gidip bagajı açtı"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önüne otomobiliyle gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrencilerle tartışarak, 3 öğrenciyi bıçaklayıp yaraladı. Olayı pencereden izleyen başka bir öğrenci ise şahısların tartışma sırasında bir silahtan bahsettiğini, bunun üzerine bir şüphelinin de aracın bagajına baktığını söyledi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi 4101 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Efe U.(17), Osman Ç.ve Ümit K. isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı. Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olayı pencereden gören Caner Turan isimli öğrenci, "Öğlen arasında camdan dışarı izliyorduk, arkadaşlarımız yemeğe gitmişti dönüşte bir tane araba çıktı yola, sonrasında arkadaşlarımızla aralarında bir tartışma çıktı ve olay kavgaya dönüştü. Arabadan birisi bıçağını aldı aşağıya indi arkadaşlarımızı yaraladı. Sonra arabanın arkasında silah aramaya çalıştı silah sözünü duydum sonra arabanın bagajını açtı. 3 tane arkadaşımız yaralandı bir tanesi karnından darbe aldı, durumu ağır değil diye biliyorum. Öğretmenlerimiz sonra jandarma ve ambulansı aradılar olayda orda kapandı." dedi.