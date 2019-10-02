Arkadaşlarıyla 53 yıl sonra aynı sınıfta buluştu

Siirt Lisesinden 53 yıl önce mezun olan eski AK Parti Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu arkadaşlarıyla yıllar sonra aynı sınıfta buluştu.

Helvacıoğlu, başkanlık yaptığı sınıfta birlikte eğitim öğretim gördükleri arkadaşlarını yıllar sonra bir organizasyonla bir araya getirdi. Aralarında emekli Yargıtay üyesi Memet Emin Seçkin'in de bulunduğu 1965-1966 eğitim öğretim yılı edebiyat bölümü mezunu yaklaşık 20 kişi Siirt Lisesi'ni ziyaret ederek okul müdürü Mustafa Ayaz ile görüştü. Okul bahçesini ve okulun girişinde oluşturulan eğitim müzesini gezen sınıf arkadaşları 53 yıl önce okudukları sınıftaki sıralara oturdu, sınıftaki öğrencilerle görüştü ve geçmişi yad etti.

Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım asır sonra okullarını ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Okulun 1954 yılında kurulduğunu dile getiren Helvacıoğlu, "Bu okulun ilk mezunları biziz. Mezunlar olarak burayı ziyaret etmek bizlere gurur verdi ve bizleri heyecanlandırdı." dedi.

Diğer mezunlara da okullarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Helvacıoğlu, bunun aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu aktardı. Helvacıoğlu, Siirt Lisesi'nin kurulduğu günden bu yana adından söz ettiren bir okul olduğunu anlatarak yüzlerce genç yetiştiren bu lisenin bir marka haline geldiğini kaydetti.

Dönemin sınıf başkanı olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Sınıf başkanı olarak arkadaşlarımı toplama görevinin bana düşeceğine inanarak onları bir araya getirdim. Çok duygulandım. Burada milletvekilliği yaptığım için bu kenti daha çok ziyaret ettiğimden bu görev bana düşüyordu. Bu şekilde ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

Helvacıoğlu, ziyaret sırasında okulun konferans salonu ihtiyacı olduğunu öğrendiğini, bu ihtiyacın giderilmesi için girişimde bulunacağını belirtti.

"Arkadaşlarımı görmekten mutluluk duydum"

Emekli Yargıtay üyesi Seçkin de arada bir Siirt'e geldiğini ancak sınıf arkadaşlarıyla yıllar sonra ilk defa bir araya geldiklerini söyledi. Öğrencilik yıllarını hatırladıklarını dile getiren Seçkin, şunları söyledi:

"Bu kadar yıl aradan sonra bu havayı teneffüs etmek dünyanın belki en büyük zevki. Görüşemediğimiz arkadaşlarımı burada görmekten dolayı büyük bir mutluluk duydum. Hepsini çok seviyorum. Kardeşçe ve arkadaşça bir dönem geçirdik. O samimiyetimizi ve sevgimizi hiçbir zaman yitirmedik. Uzakta da olsak, birbirimizi göremesek de o sevgi içimizde hep vardı. O sevgiyi dışa vurma imkanı bulduk."

Seçkin, bundan sonra fırsat buldukça okullarını ziyaret etmeye devam edeceğini aktardı.

"Nostalji yaşamak çok güzel"

Ziyaret sırasında duygulanan, gözyaşı döken Şadiye Atmaca da babasının memuriyeti dolayısıyla geldikleri kentte Siirt Lisesinde okuduğunu anlattı. 53 yıl sonra kenti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Atmaca, "Nostalji yaşamak çok güzel. Tekrar buraya geleceğimi tahmin etmiyordum." şeklinde konuştu.

Mezun olduğu lisede öğretmenlik de yapan Ayşe Fidan Alp, ziyarette duygu dolu anlar yaşadığını dile getirerek "Hem çok duyguluyum hem çok mutluyum. Yıllar sonra kendi okuluma gelmek, arkadaşlarımla beraber olmak gerçekten bana çok güzel şeyler hissettirdi." dedi.

Alp, kendilerine bu imkanı sağlayan sınıf başkanları Helvacıoğlu ve Okul Müdürü Ayaz'a teşekkür etti.