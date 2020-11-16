Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı

16.11.2020 16:59
Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı, System.String[]

KARAMAN'da birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Bekir Erdoğan'ın (26) cenazesi bugün defnedildi.

KARAMAN'da birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Bekir Erdoğan'ın (26) cenazesi bugün defnedildi. Olayın ardından gözaltına alınan arkadaşları C.D., R.T. ve C.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bekir Erdoğan'ın arkadaşları C.D., R.T. ve C.T. ile birlikte alkol alırken, iddiaya göre aralarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ve bağrışmaların ardından evden 3 kişinin uzaklaştığı görüldü. Gürültü üzerine komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis, Bekir Erdoğan'ı, göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Kanlar içinde kalan Erdoğan, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Erdoğan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

3 ARKADAŞI TUTUKLANDI Olayın ardından çalışma başlatan polis, evin çevresindeki güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda Erdoğan'ın birlikte alkol aldığı ve olayın ardından evden kaçan arkadaşlarının C.D., R.T. ve C.T. olduğu belirlendi. Kısa sürede gözaltına alınan ve olay anında aşırı alkollü olduklarını öne süren 3 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı

Bekir Erdoğan, Cumartesi, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşlarıyla alkol alırken bıçaklanarak öldürülmüştü; 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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