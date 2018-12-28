Arkadaşlarıyla Annesinin Temizlik Yaptığı Evi Soydu

KAHRAMANMARAŞ'ta, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı evin anahtarını alan Bilal M. (18), aynı yaştaki arkadaşları Timuçin N. ve Murat T. ile eve girerek bilgisayar ve mutfakta buldukları bıçağı çaldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı evin anahtarını alan Bilal M. (18), aynı yaştaki arkadaşları Timuçin N. ve Murat T. ile eve girerek bilgisayar ve mutfakta buldukları bıçağı çaldı. Polis evde yaptığı incelemede zorlama olmadığını, eve anahtar ile girildiğini tespit edince temizlik görevlisi kadının oğlunu ve 2 arkadaşını yakalayarak gözaltına alındı.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Salı günü Hayrullah Mahallesi'ndeki bir evden bilgisayar ile bıçak çalındığı ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler evde yaptığı incelemede kapı ve pencerelerde zorlama olmadığını ve eve anahtar ile girildiğini belirledi. Eve temizliğe gelen kadında da anahtar olduğunu öğrenen polis, hareketlerinden şüphelendiği kadının oğlu Bilal M.'yi gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden Bilal M., arkadaşları Timuçin N. (18) ve Murat T. (18) ile eve girip bilgisayarla bıçak çaldıklarını söyledi. Bunun üzerine diğer 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan bilgisayar ile bıçak da ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal M., Timuçin N. ve Murat T., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - Kahramanmaraş

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