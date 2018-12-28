Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarıyla Annesinin Temizlik Yaptığı Evi Soydu (2)

Arkadaşlarıyla Annesinin Temizlik Yaptığı Evi Soydu (2)

12 dakika önce

3 TUTUKLAMAKahramanmaraş'ta, annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını alarak, hırsızlık yapan Bilal M. ile arkadaşları Timuçin N. ve Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Arkadaşlarıyla Annesinin Temizlik Yaptığı Evi Soydu (2), System.String[]
3 TUTUKLAMA

Kahramanmaraş'ta, annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını alarak, hırsızlık yapan Bilal M. ile arkadaşları Timuçin N. ve Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:35 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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