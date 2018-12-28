Arkadaşlarıyla Annesinin Temizlik Yaptığı Evi Soydu (2)
12 dakika önce
3 TUTUKLAMAKahramanmaraş'ta, annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını alarak, hırsızlık yapan Bilal M. ile arkadaşları Timuçin N. ve Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
3 TUTUKLAMA Kahramanmaraş
'ta, annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını alarak, hırsızlık yapan Bilal M. ile arkadaşları Timuçin N. ve Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:35 Kaynak: DHA
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