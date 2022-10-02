Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu

02.10.2022 01:28

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Arkadaşlarıyla alkol aldığı öğrenilen şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Osmancık Mahallesi Osmancıkaltı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ü., iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek, 50 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Mustafa Ü.'ye kendi imkanlarıyla ulaşamayan arkadaşları durumu 112'ye bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı yaralı Mustafa Ü., halatla bağlandığı sedyeyle yaklaşık 2 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Ü., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
YORUMLAR
500
Manisa'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı Manisa'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı Manisa'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Manisa'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Jandarma, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
06:08 Futbol maçında korkunç izdiham! 129 kişi hayatını kaybetti
01:28 Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
00:56 Atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 08:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement