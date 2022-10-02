İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı yaralı Mustafa Ü., halatla bağlandığı sedyeyle yaklaşık 2 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Ü., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu - Son Dakika

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