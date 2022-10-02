Olay, saat 22.45 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Osmancık Mahallesi Osmancıkaltı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ü., iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek, 50 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Mustafa Ü.'ye kendi imkanlarıyla ulaşamayan arkadaşları durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı yaralı Mustafa Ü., halatla bağlandığı sedyeyle yaklaşık 2 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Ü., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu - Son Dakika