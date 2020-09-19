Arkadaşlarıyla birlikte eski patronuna saldırıp, iş yerine zarar verdi - Son Dakika

ELAZIĞ'da 2 gün önce çalıştığı büfede işten çıkarılan kişi, 3 arkadaşıyla birlikte eski patronunu dövüp, iş yerine zarar verdi. 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün Beyzade Efendi Bulvarı'ndaki bir büfede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 2 gün önce çalıştığı büfeden işten çıkarıldı. Duruma öfkelenen bu kişi, dün 3 arkadaşıyla birlikte büfeye gelerek eski patronuyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli ve 3 arkadaşı, büfe sahibine sopayla saldırdıktan sonra, iş yerine zarar verip kaçtı.Büfe sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:49 - Kaynak: DHA
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