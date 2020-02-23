Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdü - Son Dakika

Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdü

7 saat önce

Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdüKIRIKKALE'de fırın işleten Y.K., husumetli olduğu meslektaşı Y.O.'nun fırınına tabancayla ateş etti.

Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdü

KIRIKKALE'de fırın işleten Y.K., husumetli olduğu meslektaşı Y.O.'nun fırınına tabancayla ateş etti. Y.O. ve arkadaşları, yakaladıkları Y.K.'yı dövdü.

Olay, gece saatlerinde kent merkezindeki Çalılıöz Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinde arkadaşlarıyla oturan Y.O.'nun yanına daha önceden husumetli olduğu başka bir fırıncı Y.K. geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Y.K., daha sonra yanında getirdiği tabancayla Y.O.'nun iş yerine ateş etti. Y.O. ve beraberindeki 2 kişi, kaçmaya çalışan Y.K.'yı yakalayarak dövdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Darp sonucu yaralanan Y.K., sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kavgaya karışan Y.O. ve 2 arkadaşını ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı.

Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdü

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe'nin helikopter pilotundan 2015'te dikkat çeken ihlal
Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Cezaevi firarisi aracıyla ortalığı savaş alanına çevirdi Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]