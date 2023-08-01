Arkadaşlarıyla çay içerken sırtına yorgun mermi isabet eden adam yaralandı - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla çay içerken sırtına yorgun mermi isabet eden adam yaralandı

01.08.2023 17:37

Adapazarı'nda bir kafede çay içerken sırtına yorgun mermi isabet eden Hakan Mutlu yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Mutlu, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan adamın annesi ise silah seslerinden dolayı endişeli olduğunu belirtti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafede arkadaşlarıyla çay içen Hakan Mutlu'nun sırtına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Mutlu olayı hafif yaralı olarak atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, geçen hafta pazar günü saat 18.30 sıralarında Tepekum Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Mutlu, üç arkadaşıyla birlikte kafede çay içerken kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Sırtından yaralanan Mutlu, acı içinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kafede arkadaşlarıyla çay içen adama yorgun mermi isabet etti! O anlar kamerada

"BELKİ DE HAYATTA OLMAYACAKTIM"

Kendisine isabet eden mermiden önce 7-8 el silah sesi duyduğunu belirten Hakan Mutlu, 'İlk başta bir şeyin beni ısırdığını sandım. Silah atışları poligonlarda yapılmalı. Bu tür olayların ülkemizde yaşanmaması gerekir. Ben bu kadar ucuz kurtulabildim, ama başkaları için sonuçlar daha vahim olabilirdi. Lütfen, silahlarla havaya ateş etmeyin. Bu basit bir mesele değil. Videoda gözüktüğü gibi hafif eğik duruyordum dik dursaydım zaten şu an daha büyük sorunlarla uğraşıyordum. Belki de hayatta olmayacaktım. Şu an konuşabiliyorum belki ama vücudumda ki ağrıları anlatamam. 2 gündür geçmeyen bir ateş ve kemik ağrıları var. Lütfen, havaya atış yapmasınlar. Poligonlara gitsinler, kontrollü ve güvenli yerlerde yapılmasına dikkat edelim" dedi.

Kafede arkadaşlarıyla çay içen adama yorgun mermi isabet etti! O anlar kamerada

"ARTIK YETER"

Mutlu'nun annesi Yıldız Mutlu (65) ise "Bu olayların bir an önce son bulmasını istiyorum. Artık yeter, silah seslerinden dolayı balkona bile çıkamaz hale geldik. Canımızı, sevdiklerimizi kimlere emanet edeceğiz. Kör kurşun nedeniyle oğlum az kalsın hayatını kaybediyordu. Bu olaylara bir son verilsin artık. Hala şoktayım ve kendimi toparlayamıyorum. Biricik oğluma bir şey olsaydı ne yapardım? diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Hakan Mutlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşlarıyla çay içerken sırtına yorgun mermi isabet eden adam yaralandı - Son Dakika


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