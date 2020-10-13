Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı
13.10.2020 22:34
Alaçatı'da bir mekanda eğlenen Merve Boluğur, arkadaşlarıyla dans ederken kameralara yansıdı. Boluğur'un yanı sıra mekandakilerin de maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları yanı sıra magazin kulislerinde de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
Şu sıralar İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da tatiline devam eden Merve Boluğur, bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.
MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI
Magazinburada.net'in haberine göre; Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla dans eden oyuncunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.
KIRMIZI MAYOSUYLA GÜNEŞLENDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI
Öte yandan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boluğur'un paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
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