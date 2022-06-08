Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada

08.06.2022 14:57

Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi.

Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada

SİİRT Siirt'te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç yoğun bakıma kaldırıldı.

Siirt'te oynanan halı saha maçında bir genç kalp krizi geçirdi. O anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde dün gece saatlerinde oynanan halı saha maçında bir genç top oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada
Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada
Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada
Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Futbol, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada - Son Dakika

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