Arkadaşlarıyla içki içerken fenalaştı, hastanede öldü - Son Dakika

Arkadaşlarıyla içki içerken fenalaştı, hastanede öldü
04.04.2021 08:44
BURSA'da arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Aydın Kılıç (28), hayatını kaybetti.
BURSA'da arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Aydın Kılıç (28), hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte içki içen alan Aydın Kılıç, bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Kılıç'ı, masaj yaparak hayata döndürdü. Ancak ambulansla hastaneye götürülen Aydın Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.
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