Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarıyla içki içti, alkol komasından öldü
Son Dakika Güncel Haber

Arkadaşlarıyla içki içti, alkol komasından öldü

35 dakika önce

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şafak Aşkın (47) hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla içki içti, alkol komasından öldü, System.String[]
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şafak Aşkın (47) hastaneye kaldırıldı. Alkol komasına girdiği belirlenen Aşkın, yaşamını yitirdi.
Amasra Akkonak köyünde dün gece arkadaşlarıyla birlikte evde içki içen Şafak Aşkın, bir anda fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Şafak Aşkın'ı  Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alkol komasına girdiği öğrenilen Şafak Aşkın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Şafak Aşkın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:58 Kaynak: DHA
Bartın, Amasra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu! Annesini döven babasını öldürüp bakkala sığındı! Geriye bu fotoğraf kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:33:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarıyla içki içti, alkol komasından öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]