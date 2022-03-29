Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2) - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)

29.03.2022 17:59
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)

CENAZESİ BALIKESİR'E GÖNDERİLDİÇanakkale'de iskelede sohbet ettiği arkadaşlarıyla bahse girip denize atladığı öne sürülen, polisler tarafından bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Samet Umut Öner için Ezine ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze...

CENAZESİ BALIKESİR'E GÖNDERİLDİ

Çanakkale'de iskelede sohbet ettiği arkadaşlarıyla bahse girip denize atladığı öne sürülen, polisler tarafından bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Samet Umut Öner için Ezine ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Öner'in aile bireyleri ve okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Samet Umut Öner'in taziyeleri kabul eden babası Özgür Öner, güçlükle ayakta durabildi. Öner'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e gönderildi. Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale),


Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
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Balıkesir, Çanakkale, Cenaze, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2) - Son Dakika
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