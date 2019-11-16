Son Dakika Haberleri: Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu
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Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), arkadaşları ile pikniğe gittiği bölgede kayboldu.

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu, System.String[]

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), arkadaşları ile pikniğe gittiği bölgede kayboldu. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerince Hızal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kandıra'da, Müslüm Hızal ve arkadaşları, Kefken Mahallesi'ndeki Pembe Kayalar bölgesine pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında, arkadaşları alışveriş yapmak için şehir merkezine giderken iddiaya göre Müslüm Hızal, ateş yakmak için bölgede kaldı. Alışverişten dönen arkadaşları, Hızal'ı bulamayınca endişelenip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Hızal'ı bulmak için çalışma başlattı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda Hızal'ın denizde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını bölgedeki ormanlık alan üzerinde yoğunlaştırdı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hızal'ın baygınlık geçirmesi ihtimaline karşı, ekipler detaylı arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 6 saattir jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülen aramalara AKUT ekipleri de destek verdi. Müslüm Hızal'ı arama çalışmaları sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:16 Kaynak: DHA
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