Arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada denize düşen genci, deniz polisi kurtardı - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada denize düşen genci, deniz polisi kurtardı

17.05.2022 10:36

Haliç kıyısında arkadaşlarıyla şakalaşan 16 yaşındaki genç, dengesini kaybederek denize düştü. Haliç kıyısında meydana gelen olay sonrası polis tarafından kurtarılan ve boğulma tehlikesi geçiren gence arkadaşları ise "saçın bozuldu" diyerek sadece dalga geçti.

Haliç kıyısında 16 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınan ve karaya çıkamayan genci o esnada devriye seyreden deniz polisi kurtardı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gencin arkadaşlarının "saçın bozuldu" diyerek dalga geçmesi "pes" dedirtti.

ŞAKALAŞIP DENİZE DÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Haliç kıyısında meydana gelen olayda 16 yaşındaki Bedri Y. arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. Bir süre sonra gençler kendi aralarında şakalaşmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Bedri Y. suya düştü.

DEVRİYE GEZEN DENİZ POLİSİ KURTARDI

Neye uğradığını şaşıran genç, denizde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Haliç'te devriye seyreden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, genci fark ederek yanına yaklaştı. Ona önce halat atan deniz polisi, tutmasını sağladıktan sonra yaptığı çalışma sonucunda gence sudan çıkarttı. Bota konulan genç ardından Fatih Balat tarafına götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

"SAÇIN BOZULDU" DEYİP DALGA GEÇTİLER

Öte yandan yaşananlar ise gencin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç, deniz polisi tarafından kurtarılmak istenildiği esnada arkadaşlarının "saçın bozuldu" demesi "pes" dedirtti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Polis, Haliç, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada denize düşen genci, deniz polisi kurtardı - Son Dakika


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