Arkadaşlarıyla Sohbet Ederken Pencereden Atlayan Elvan Hemşire Öldü

BURSA'da hemşire Elvan İ. (32), sabaha karşı evinde arkadaşlarıyla sohbet ederken sigara içme bahanesiyle açtığı pencereden atladı.

BURSA'da hemşire Elvan İ. (32), sabaha karşı evinde arkadaşlarıyla sohbet ederken sigara içme bahanesiyle açtığı pencereden atladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Elvan İ., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi'nde meydana geldi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan Elvan İ., 5'inci kattaki evinde arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken, sigara içme bahanesiyle pencereyi açtı. Elvan İ., ardından pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Elvan İ., arkadaşlarının çağırdığı ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırdı. Ancak Elvan İ., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olayın ardından polis, evde bulunan Elvan İ.'nin arkadaşlarını, ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.



Bekar olan Elvan İ.'nin bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Elvan İ.'nin 2012 yılında memuriyete başladığı, 5 yıldır da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı kaydedildi.



- Bursa

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı