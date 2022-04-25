Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü

25.04.2022 16:05
Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde arkadaşları C.E.D.'nin (15) evinde toplanan 5 lise öğrencisi, sohbet ederken av tüfeği ile oynamaya başladı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde arkadaşları C.E.D.'nin (15) evinde toplanan 5 lise öğrencisi, sohbet ederken av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre, C.E.D.'nin elinde patlayan tüfekten çıkan saçmalar, Mehmet Arda Hür'ün (15) başına isabet etti. Hür, olay yerinde hayatını kaybederken, C.E.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 1547 Sokak'ta 3 katlı bir evin zemin katında meydana geldi. Kadıköy Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıfta eğitim gören 5 öğrenci, iddiaya göre dersleri boş olduğu için C.E.D.'nin evine gitti. Evde sohbet etmeye başlayan 5 arkadaş, bir süre sonra odadan aldıkları av tüfeği ile oynamaya başladı. C.E.D.'nin elindeki tüfek bir anda ateş aldı. Saçmalar karşısında duran Mehmet Arda Hür'ün başına isabet etti. Hür, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları ise panik içinde dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hür'ün öldüğünü belirledi. C.E.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Olay yerine gelen öğrenci yakınları ise büyük bir üzüntü yaşadı.

'İÇERİ BAKTIĞIMDA YERDE YATIYORDU'Olayın yaşandığı sırada C.E.D.'nin amcası Coşkun Fırat D. ise evin yakınından geçerken çocukların bağırmalarını duyup eve yaklaştığını belirterek, "Bağırışları duyup eve geldiğimde yeğenim C.E.D. 'Çocuk öldü' diyerek koşarak yanıma geldi. İçeriye baktığımda çocuk yerde yatıyordu. Yerde yatan çocuğu önce kucaklayıp dışarı çıkarmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Hemen ambulansı aradım ve yardım istedim" ifadelerini kullandı.Olayda hayatını kaybeden Mehmet Arda Hür'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü
Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü
Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü
Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü
Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü
Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü
YORUMLAR
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Mehmet Arda, Av Tüfeği, Efeler, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü - Son Dakika


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