Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar - Son Dakika
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Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

02.06.2022 11:59
Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

Arkadaşlarınızla beraber bilgisayarda oynayabileceğiniz hayatta kalma, inşa etme, rol yapma oyunlarını sizler için derledik. İşte arkadaşlarınızla beraber oynarken eğlenceli vakitler geçirerek saatlerce başından kalmayacağınız çok oyunculu oyunlar…

Her oyun türünden bulunan bu listede arkadaşlarınızla beraber eğlenecek, zorlanacak, korkacak ve oynamaktan zevk alacağınız oyunları sizler için listeledik. İşte arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar…

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VALHEIM

Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

Çıkış tarihi: 2021 | Oyuncular: 1-10 | Steam

Valheim, İskandinav mitolojisinden esinlenerek prosedürel olarak oluşturulmuş bir dünyada geçen 1-10 oyuncu için acımasız bir keşif ve hayatta kalma oyunudur. Güçlü silahlar üretin, uzun evler inşa edin ve kendinizi Odin'e kanıtlamak için güçlü düşmanları öldürün!

NO MAN'S SKY

Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

Çıkış tarihi: 2016 | Oyuncular: 1-4 | Steam

No Man's Sky'da her yıldız, yörüngesinde hayat dolu gezegenlerin bulunduğu uzak bir güneşin ışığıdır ve istediğiniz herhangi birine gidebilirsiniz. Derin uzaydan gezegen yüzeylerine, yükleme ekranları ve limitler olmadan sorunsuz bir şekilde uçun. Prosedürel olarak oluşturulmuş bu sonsuz evrende, başka hiçbir oyuncunun daha önce görmediği ve belki de bir daha asla görmeyeceği yerleri ve yaratıkları keşfedeceksiniz.

MINECRAFT

Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

Çıkış tarihi: 2011 | Oyuncular: Sınır Yok | Mojang Xbox Game Pass

Arkadaşlarla oynayabileceğiniz oyunlar arasında Minecraft olmazsa olmazdır. Oyuncu sınırı olmadan arkadaşlarınızla beraber hayatta kalıp inşalar yaparak canavarlarla savaşabilirsiniz.

STARDEW VALLEY

Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

Çıkış tarihi: 2016 | Oyuncular: 1-4 | Steam

Büyükbabanızın Stardew Valley'deki eski çiftlik arazisini miras aldınız. Elden indirilen araçlar ve birkaç madeni para ile donanmış olarak yeni hayatınıza başlamak için yola çıktınız. Toprağın dışında yaşamayı ve bu aşırı büyümüş tarlaları gelişen bir yuvaya dönüştürmeyi öğrenebilir misin? Kolay olmayacak. Joja Şirketi şehre geldiğinden beri, eski yaşam biçimleri neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bir zamanlar kasabanın en hareketli faaliyet merkezi olan toplum merkezi, şimdi karmakarışık durumda. Ama vadi fırsatlarla dolu görünüyor. Biraz kendini adama ile Stardew Valley'i eski ihtişamına kavuşturan kişi olabilirsin!

SATISFACTORY

Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

fÇıkış tarihi: 2020 | Oyuncular: 1-4 | Steam

Satisfactory, bir parça keşif ve dövüş de içeren, birinci şahıs açık dünya fabrika inşası oyunudur. Tek başına ya da arkadaşlarınla oyna, bir uzaylı gezegenini keşfet, çok katlı fabrikalar kur ve taşıma bandı cennetine adım at!

DON'T STARVE TOGETHER

Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

Çıkış tarihi: 2016 | Oyuncular: 1-4 | Steam

Don't Starve Together'a sahip değilseniz, oyunu Steam'den satın aldığınız takdirde arkadaşınıza hediye etmek adına bir oyun daha hediye ediyor size. Ödün vermeyen vahşi doğada hayatta kalma oyunu Don't Starve'ın bağımsız çok oyunculu genişleme paketinde Birlikte Savaş, Çiftlik Yap, İnşa Et ve Keşfet. Ne gerekiyorsa yapın, ama en önemlisi, Aç Kalmayın.

GRAND THEFT AUTO ONLINE

Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

Çıkış tarihi: 2013 | Oyuncular: Sınırsız | Steam - Epic Games

Ayrıca Grand Theft Auto V'in PC sürümüne 30 oyuncu ve 2 izleyici desteğiyle Grand Theft Auto Online da dahil. Grand Theft Auto Online'ın PC sürümü, Soygunlar ve Rakip modları da dahil olmak üzere konsollarda çıktığı tarihten beri yayınlanan tüm mevcut geliştirmeleri ve Rockstar'ın oluşturduğu içeriği de içeriyor.

LEFT 4 DEAD 2

Arkadaşlarla oynanabilecek en iyi çok oyunculu oyunlar

Çıkış tarihi: 2009 | Oyuncular: 1-4 | Steam

Klasik ve geliştirilmiş silahlarla tepeden tırnağa donanmış dört yeni sağ kalandan birini seçin. Ateşli silahların yanı sıra elektrikli testereler, baltalar ve elbette en tehlikeli yakın dövüş silahı olan ölümcül tavayı kullanarak enfektelerin canına okuyun.

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Münir Karaloğlu, Steam, Son Dakika

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