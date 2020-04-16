Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (3) - Son Dakika

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Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIRize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.Dalançıkar, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:02 Kaynak: DHA
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