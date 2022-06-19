Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı - Son Dakika
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Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı

19.06.2022 12:32
Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı

İstanbul'da internet üzerinden verdiği arkadaş ilanı ile tuzağa düşürdüğü kişileri darp edip para ve değerli eşyalarını alan kadın şahıs ve erkek arkadaşı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da internet üzerinden verdiği arkadaş ilanı ile tuzağa düşürdüğü kişileri darp edip para ve değerli eşyalarını alan kadın şahıs ve erkek arkadaşı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da internet üzerinden verdiği arkadaş ilanı ile tuzağa düşürdüğü kişileri darp edip para ve değerli eşyalarını alan Özlem Ç. ve Recep K. tuzağa düşürüp bıçak zoruyla gasp ettikleri 5 kişiden toplam değeri 100 bin lirayı bulan 3 cep telefonu, 2 saat, çakmak ve kablosuz kulaklık ile nakit paraları alıp kaçtıkları belirlendi. Gasp büro ekiplerince suçüstü yakalanan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp Büro ekiplerinin suçüstü yakaladıkları anlar ve şüpheli Recep K.'nin bir kişinin evinde eli bıçaklı gezdiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden arkadaşlık ilanı veren Özlem Ç. kendisi ile iletişime geçen kişilerin evine gidiyordu. İddiaya göre evin adresini erkek arkadaşı olan Recep K.'ya söylüyor, bir süre sonra Recep K. elinde bıçakla ikamete gelip "Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun" deyip şahıs darp ediyordu. Elinde cebinde ne varsa alıp çıkıyorlardı. Kimi zaman da Özlem Ç.'nin tuzağa düşürdüğü şahsın ikametinin kapısında bekleyen Recep K. dışarı çıkan şahsa saldırıp paralarını alıyor ve Özlem Ç. ile birlikte kaçtılar.

Evine gittikleri adamlara kabusu yaşattılar

İddiaya göre 29 Mart günü Beyoğlu'nda Ş.K.'nın evine giden çift Ş.K.'yı bıçaklayıp cep telefonunu da alıp kaçtılar. Aynı kişiler 8 Mayıs'ta Sarıyer'de D.K.'nın evine gidip bıçak zoruyla darp ettiler 3 bin 500 lira para kol saati ve cep telefonunu aldılar. Bundan bir hafta sonra yine Özlem Ç. tarafından verilen arkadaşlık ilanı ile irtibata geçen M.D. evinde silah ve bıçak zoruyla gasp edildi. M.D.'den hem 3 bin lira nakit para aldılar hem de 8 bin lira kendi hesaplarına havale ettiler.

Gasp büro polisi suçüstü yakaladı

Mağdur şahıslardan birisinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Özlem Ç. ve Recep K. takibe alındı. Esenyurt'ta yine sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği adamın kaldığı aparta giden Özlem Ç. burada M.V.'den 2 bin 350 lira parayı aldıktan sonra bir tartışma çıkardı. Tartışma otel önüne inince Recep K. olaya müdahil oldu ve bıçakla M.V.'ye saldırdı. Tam bu sırada Gasp Büro Ekipleri harekete geçti. Polis, Polis diye bağıran M.V. gaspçıların elinden kurtarıldı. İki şüpheli de gözaltına alındı.

2 gaspçı tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16 suç kayıtlı Özlem Ç. ve 4 suç kaydı olan Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kameralara yansıdı

Öte yandan şüphelilerin son olayda M.V.'yi gasp edecekleri sırada suçüstü yakalandıkları anlar ve Recep K.'nın bir kişinin ikametinde eli bıçakla gezdiği anlar kameralara yansıdı. Recep K. eve yerleştirilen kamerayı fark edip eline alıyor, o sırada kamera kendisini çekiyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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