Arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi, internetteki arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (25) adlı genç, internet üzerinden ilan veren arkadaşlık sitesine üye olup farklı zamanlardan toplamdan 20 bin lira para yatırdı. Siteye ulaşamayan B.G. dolandırıldığını anlayınca jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN