Arkadaşlık teklifi karşılık bulmayınca, kadının yüzüne kezzapla saldırdı! - Son Dakika
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Arkadaşlık teklifi karşılık bulmayınca, kadının yüzüne kezzapla saldırdı!

23.05.2023 14:52

Ankara'da Mesut Cebeci, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.'nin otomobiline zorla binip, yüzüne kezzap attı. Yüzünde ve kolunda yanık meydana gelen talihsiz kadın, hastaneye kaldırılıp ameliyat edildi. Mesut Cebeci ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

17 Mayıs'ta Keçiören ilçesindeki Kanuni Mahallesi'nde medikal şirketinde çalışan Mesut Cebeci, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.'yi iş çıkışı takip etti. Cebeci, mahallede G.T.'yi, otomobilinin önüne geçerek durdurdu.

YÜZÜNE KEZZAP ATIP KAÇTI

Cebeci, araca binip şişenin içindeki kezzabı G.T.'nin yüzüne atarak kaçtı. G.T.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. G.T., daha sonra çağrılan ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan G.T. ameliyat edildi.

SEVGİLİ OLDUKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Olayın ardından kaçan Mesut Cebeci, Keçiören Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Mesut Cebeci ilk ifadesinde, G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım" dedi. Cebeci, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZ ETMİŞ

G.T. ise hastanede alınan ifadesinde Mesut Cebeci'nin sadece iş arkadaşı olduğunu ve uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, daha önce de şikayette bulunduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

"BASINÇLI PET ŞİŞE İLE ATMIŞ"

G.T.'ye ilk müdahaleyi yapan görgü tanıklarından Hasan Bedir (23), "İlk başta olayın ne olduğunu anlamadık. Kapı açıldı, kadın bağırarak arabadan indi. Arabanın içinden de beyaz dumanlar çıkıyordu. Evden su aldım geldim. Kadının yüzü ve kolu yanmıştı. İlk başta suyla müdahale ettik. Ucu ince ve basınçlı olan pet şişe gibi bir şeyin içine doldurmuş kezzabı kadına basınçlı bir şekilde atmış. Yüzünde fazla yanık vardı. Özellikle sağ tarafı yanmıştı; çünkü şüpheli sol koltukta oturuyordu. Şoför koltuğunda ise kadın oturuyordu. Kolu da kötüydü. Bacağında çok fazla bir şey yoktu" dedi.

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının yüzüne kezzap attı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Adem Sakli: Devletimizin bu ve bunun gibilerı asması gerekıyor kı toplumda huzur ortamı olussun.. Cevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
  • Murat Yavuz: Böylelerini halkın içine cikartmayacaksin tek kişilik hücre müebbet yetmez ama idare eder Cevap Yaz 78 2 Yayından Kaldır
  • Sengul Cetin: ama hücrede onun da yüzüne kezzap döküp öyle bırakacaksın. 31 1 Yayından Kaldır
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Pozitron Emisyon Tomografisi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşlık teklifi karşılık bulmayınca, kadının yüzüne kezzapla saldırdı! - Son Dakika


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