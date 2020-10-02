Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba'yı öldüren eski öğretmen de hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba'yı öldüren eski öğretmen de hayatını kaybetti (2)
TUĞBA'NIN CENAZESİNİ, YAKINLARI ALDIAdana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46) tarafından dün çalıştığı markette başından tabancayla vurularak, öldürülen Tuğba Keleş'in (35) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin...
TUĞBA'NIN CENAZESİNİ, YAKINLARI ALDI
Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46) tarafından dün çalıştığı markette başından tabancayla vurularak, öldürülen Tuğba Keleş'in (35) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Keleş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'ne götürüldü.
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