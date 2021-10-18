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Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı

18.10.2021 07:59

İzmir'in Buca ilçesinde İlkay Ayeş, arkadaşlık teklifini reddeden Sena Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini yaralamıştı. İki genç de olay yerinde yaşamını yitirirken Altan'ın ev arkadaşı duygusal bir notla genç kızın son görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Reddetmenin karşılığı ölüm mü? Öldürülmek mi? Karıncayı bile incitmeyen meleğim bunu hak etmedi. Sen bugün uçup gittin. Yarın belki ben de gideceğim" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz hafta Buca'da İlkay Ayeş, Sena Altan'ın evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SEVGLİ OLMA TALEBİNİ REDDETİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Sena Altan'ın kısa süre önce Bornova'da bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdiği, cinayetin gerçekleştiği eve de yaklaşık 2 ay önce taşındığı öğrenildi. Cinayet günü, Altan'ın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu ifade edildi. Ayeş'in uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena Altan'ın, teklifi reddettiği öğrenildi. Altan'ın bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı da belirtildi.

"KARINCAYI BİLE İNCİTMEYEN MELEĞİM BUNU HAKETMEDİ"

Sabah'ın haberine göre Sena'nın ev arkadaşı Büşra Doğan, sosyal medyadaki paylaşımına "Benim kanım canım dostum aynı evi aynı ekmeği aynı kabı paylaştığım kız kardeşim öldürüldü. Reddetmenin karşılığı ölüm mü? Öldürülmek mi? Karıncayı bile incitmeyen meleğim bunu hak etmedi. Sen bugün uçup gittin. Yarın belki ben de gideceğim" sözlerini yazdı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cinayetten kısa süre önce çekilmiş Sena'nın müzik aleti çalarken ve doğum günü pastasının mumlarını üflerken arkadaşları tarafından çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Sena, bir videoda müzik aleti kabak kemaneyi çalarken görülüyor.

Sena müzik aletini çalarken ev arkadaşı Büşra Doğan'a "Cızırdamıyor mu?" diye soruyor. Büşra Doğan ise, "Normalde cızırdaması lazım. Yapabiliyorsun işte" diye cevap veriyor. Başka bir görüntüde doğum günü pastasının mumlarını üflerken zorlanan Sena arkadaşlarına, "Niye bu kadar çok mum diktiniz?" diye esprili şekilde sitemde bulunuyor.

Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Büşra Doğan, Müzik, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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