Son Dakika Haberleri: Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü
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Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

53 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı (19) Ekim Türkmen (22) ile barda eğlenirken gören Muhammet G. (27), ikiliyle tartışıp, dışarı çıktı.

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı (19) Ekim Türkmen (22) ile barda eğlenirken gören Muhammet G. (27), ikiliyle tartışıp, dışarı çıktı. Muhammet G., bar yakınında beklediği Kotan ve Türkmen'i tabancayla vurarak, öldürdü.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet G., bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile birlikte eğlenirken gördü. Öfkelenen Muhammet G., içeri girip, Kotan ve Türkmen ile tartıştı. Araya girenler ise tartışmayı sonlandırdı. Dışarı çıkan Muhammet G., ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra bardan çıkarak, yürüyen Kotan ve Türkmen'i durduran Muhammet G., belinden çıkardığı tabancayla 4 el ateş açtı. Merve Kotan, göğsünden tek kurşunla Ekim Türkmen de yine göğsünden 2 kurşunla vuruldu. Muhammet G. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelenler, kanlar içinde yerde kalan gençleri görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kotan ve Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Merve Kotan ile Ekim Türkmen'in cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muhammet G. ise saldırıda kullandığı tabancayla kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.


Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:35 Kaynak: DHA
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