Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2)
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TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan (19) ile barda birlikte eğlenirken gördüğü Ekim Türkmen'i (22) tabancayla vurarak, öldüren Muhammet Gürsoy (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:01 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan (19) ile barda birlikte eğlenirken gördüğü Ekim Türkmen'i (22) tabancayla vurarak, öldüren Muhammet Gürsoy (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
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