Son Dakika Haberleri: Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2)
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Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2)

22 dakika önce

TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan (19) ile barda birlikte eğlenirken gördüğü Ekim Türkmen'i (22) tabancayla vurarak, öldüren Muhammet Gürsoy (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan (19) ile barda birlikte eğlenirken gördüğü Ekim Türkmen'i (22) tabancayla vurarak, öldüren Muhammet Gürsoy (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:01 Kaynak: DHA
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