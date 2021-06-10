Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı

Son günlerde adı aşk dedikodusuna karışan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı hakkındaki iddia doğru çıktı. İki başarılı oyuncu, önceki gün Marmaris'te bir plajda sarmaş dolaş görüntülendi.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Takvim'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Pınar Deniz ile 37 yaşındaki Yiğit Kirazcı, Aşkın Kıyameti filminin çekimlerinde yakınlaşarak yeni bir aşka yelken açtı. Çift, çekimler tamamlanır tamamlanmaz hem ilişkilerini yaşamak hem de dinlenmek için tatile çıktı.

ÖNCE ÖPÜŞÜP SONRA SARILDILAR

Kaldıkları otelin iskelesinde görüntülenen çift, etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden önce öpüştü sonra doyasıya birbirine sarıldı. Sosyal medyada hayranları tarafından çok beğenilen ikilinin bir süre daha Ege'deki tatillerine devam edeceği öğrenildi.