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Arkan Tunay Beşiktaş üyeliğinden istifa etti
6 saat önce
Beşiktaş'ın getirildiği durumdan utanç duyduğunu belirten Tunay, "İstifa benim yüreğimdeki Beşiktaşlılık ateşini söndüremiyecektir.
Beşiktaş'ın getirildiği durumdan utanç duyduğunu belirten Tunay, "İstifa benim yüreğimdeki Beşiktaşlılık ateşini söndüremiyecektir. ve her zaman yürekten desteğim bir taraftar olarak sürecektir" dedi.
Beşiktaş kongre üyeliğinden daha önce Siyah Beyaz Derneği kurucularından ve alt yapı sorumlularından Cem Çıkın da istifa etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:20
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