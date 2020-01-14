Arkan Tunay Beşiktaş üyeliğinden istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkan Tunay Beşiktaş üyeliğinden istifa etti - Son Dakika Spor

Arkan Tunay Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

6 saat önce

Beşiktaş'ın getirildiği durumdan utanç duyduğunu belirten Tunay, "İstifa benim yüreğimdeki Beşiktaşlılık ateşini söndüremiyecektir.

Arkan Tunay Beşiktaş üyeliğinden istifa etti, System.String[]

Beşiktaş'ın getirildiği durumdan utanç duyduğunu belirten Tunay, "İstifa benim yüreğimdeki Beşiktaşlılık ateşini söndüremiyecektir. ve her zaman yürekten desteğim bir taraftar olarak sürecektir" dedi.


Beşiktaş kongre üyeliğinden daha önce Siyah Beyaz Derneği kurucularından ve alt yapı sorumlularından Cem Çıkın da istifa etmişti.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:20 
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