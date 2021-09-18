Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı Çeşme'de devam ediyor

Türkiye Yelken Federasyonu ile Çeşme Belediyesinin destekleri, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı ikinci gününde sürüyor.

Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında IRC ve destek sınıflarında 44 teknenin katıldığı yarışın ilk gününde rüzgarın zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle yarışın süresi 3,5 saatten 5 saate çıkarıldı. Dün, bu sürede finişe tek ulaşan takım Comet A teknesi ile Arkas Mat oldu.

Organizasyon, bugün IRC sınıfında planlanan 3 yarış, destek sınıfında da 2 yarışla devam ediyor.