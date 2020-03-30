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Arkas’ın bugüne kadarki tüm sergileri 3 boyutlu gezilebiliyor
28 dakika önce
Arkas Sanat Merkezi, açıldığı 2011 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı sergileri sanal ortamda izlenmeye açtı.
Arkas Sanat Merkezi, açıldığı 2011 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı sergileri sanal ortamda izlenmeye açtı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:01
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