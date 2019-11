Arkas Lojistik odağına teknolojiyi aldı, ciro hedefini ikiye katladı

Arkas Lojistik, IT yatırımları sonucunda 'komple lojistik' hizmeti sunmayı planlarken, 2023 yılında cirosunu ikiye katlamayı hedefledi. Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, "IT yatırımlarımız ve organizasyonel yapımız ile her aşamada en hızlı lojistik firması olmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Yılda 2 milyon dolara yakın bir yatırımımız söz konusu." dedi.



Arkas Lojistik, IT'den organizasyonel yapıya, hizmet çeşitliliğinden demiryolu lojistiğine, forwarding'ten istihdama kadar birçok alanda 2023 hedeflerini büyüttü. Yapılan açıklamada; 2018 yılını yüzde 15 büyüme ve 250 milyon dolar ciro ile kapatan şirket, 2023'te bu rakamı ikiye katlayarak 500 milyon dolarlık ciroya ulaşacak.



Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda gelecek dönem stratejileri ve hedefleri hakkında bilgi veren Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, "Hedeflerimizi 2023 yılına göre planlıyoruz. 2023 yılında forwarding tarafında 200 bin TEU hacme ulaşırken, demiryolu lojistiğinde özel sektörde Türkiye'de ilk sırayı almak başlıca iki hedefimiz. Diğer yandan hizmet çeşitliliğimizi de ileri boyuta taşıyarak kapalı depolarımızla 'komple lojistik' kavramını tam olarak sunmayı amaçlıyoruz. Böylece 81 il ve ilçelerine yurtiçi dağıtım yapabilecek nakliye ağını örmüş olacağız." diye konuştu.



Konteyner taşımacılığında önderliğini sürdüren şirket, 2018 yılında 150 milyon liranın üzerinde kamyon ve dorse yatırımı yaparken, bu yıl da 4 milyon euro yatırımla toplam 55 adet çekici özellikli kamyon aldı.



"Her aşamada en hızlı lojistik firması olmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz"



2023 yılı hedefleri içinde teknolojinin önemine de işaret eden Göçmez, "IT yatırımlarımız ve organizasyonel yapımız ile her aşamada en hızlı lojistik firması olmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Yılda 2 milyon dolara yakın bir yatırımımız söz konusu. Öz varlık araçlarımızda bulundurduğumuz dijital takograf ve GPS cihazları sayesinde ciddi performans artışı gözlemliyoruz. Gelişen teknolojiye ayak uydurma noktasında oluşturulan bir ERP yazılımı olan Loop ile kazandığımız mobilite sayesinde ulaştırma terminal hizmetleri ve forwarding birimlerimizin tüm satış ve operasyon süreçlerini daha hızlı yönetiyoruz. Ayrıca tüm yazılım ve veritabanı sunucu bilgisayarlarımızı Microsoft Azure Bulut sistemine taşıyarak tüm sunucularımızı tek yapı altına topladık. Bu sayede maliyetimizi düşürüp sürekli erişebilirlik elde ederken sistemimizi olası doğal afetlerde de çalışmaya devam edecek bir yapıya geçirdik." dedi.



Demiryolu taşımaları



Öte yandan, yük taşımacılığında demiryolunun payını artırmaya da odaklanan şirket, şişe ve cam gibi en hassas yükleri de demiryoluna kaydırdı. 2019'da 130 milyon şişe taşıma hedefi koyan şirket, müşterisi için Mersin ve Eskişehir'den İzmir'de bulunan fabrikaya boş şişe dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Şirket, aynı şekilde farklı şirketlerin seramik kimyasalları taşımalarını da üstlendiği kaydedildi.



Bakü-Tiflis- Kars hattında sefer sayısını haftada ikiye çıkaracak



Türkiye'den çıkan ilk tren organizasyonunu Arkas Lojistik olarak kendilerinin üstlendiğini hatırlatan Göçmez, söz konusu hat ile Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşındığını anlattı.



Göçmez, "Bugüne kadar Türkiye'den Bağımsız Devletler Topluluğu'na taşıdığımız yük 25 bin tonu geçti. Hat ile taşınan toplam rakam ise 50 bin tona ulaştı. Sefer sıklığı şu anda haftada bir, ancak ikiye çıkararak 2020'de bu hattı geliştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Gençlere yatırım



Teknoloji yatırımlarının yanı sıra insan kaynağını da önemseyen şirketlerden olan Arkas, Genç Yetenek Programı'yla 12 aylık program süresince tüm görevlerde yer alan gençlerden başarılı olanlar şirkette kariyer fırsatı elde ettiği kaydedildi. Genç Yetenek Programı kapsamında şimdiye kadar toplamda 27 stajyere 760 saatlik eğitim verildi. - İSTANBUL